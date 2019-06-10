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Cami avlusunda yavrulayan köpeğe imam sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Edirne'de Üç Şerefeli Cami'nin avlusunda doğan 7 yavru ile anne köpeğe, imam bakmaya başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Üç Şerefeli Cami'nin bahçesinde doğan 7 yavru ile anne köpeğe, imam sahip çıktı.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü cami avlusunda doğuran sokak köpeği ve 7 yavrusuna, imam Emin Eneç bakmaya başladı.

İmam Eneç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaratılan tüm varlıkların çok değerli olduğunu söyledi.

Cami avlusuna sevgi getirdiği için anne köpeğin adını "Sevgi" koyduklarını belirten Eneç, "Duyarlı vatandaşlarımızın da ilgisiyle, bu canları bir süre misafir edeceğiz. En azından yavrular büyüyene kadar avluda 8 köpeğe bakacağız. Daha sonra onları kedi köpek bakımevine teslim edeceğiz." dedi.

Eneç, müftülüğün izniyle hayvansevereler tarafından cami avlusuna kulübe de konulduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan Züleyha Aydın da sokak hayvanlarının insanların dostu olduğunu söyledi.

Cami bahçesindeki yavruları tesadüfen görüp beslemeye başladığını dile getiren Aydın, "Yakın bir yerde otel işletiyorum. Otelimizde artan yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorum. Bu hayvanlara sahip çıkan cami imamını tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Besleme Edirne Hayvansever

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