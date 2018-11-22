HABER

Cami bahçesinde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir caminin bahçesinde, erkek cesedi bulundu.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir caminin bahçesinde, erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Karataş semtindeki Hacı Cevat Başı Camii'nin bahçesinde, bugün saat 12.30 sıralarında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde çalışma yaptı. Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Çocuğa cinsel istismar şüphelisi adliyedeÇocuğa cinsel istismar şüphelisi adliyede
Fişte unutulan ütü, tripleks villanın üst katını yaktıFişte unutulan ütü, tripleks villanın üst katını yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Gören hayran kalıyor

Gören hayran kalıyor

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.