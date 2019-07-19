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Cami bahçesinde okçuluk turnuvası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Güneşli Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen turnuvaya 65 sporcu katıldı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Güneşli Merkez Camisi bahçesinde, "Geleneksel Okçuluk Turnuvası" düzenlendi.

Bağcılar Müftülüğü Güneşli Merkez Camisi ve Kur'an Kursu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, cami bahçesinde okçuluk turnuvası yapıldı.

Türkiye'de ilk defa bir cami bünyesinde ve çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvaya başka ilçelerden ve okçuluk kulüplerinden yaklaşık 65 sporcu katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan turnuvada, milli okçu Musa Çimen ve sporcular ok attı. Mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği turnuvanın sonunda Bağcılar İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, cami görevlileri Harun Raşit Alas ile Hüseyin Nalkıran tarafından her kategorinin birincisine kupa, ilk üçe girenlere ise madalya takdim edildi.

Güneşli Merkez Camisi İmam Hatibi Alas, Türklerin ata sporu olan okçuluğun yüzyıllar boyunca bu geleneksel özelliğini muhafaza ettiğini, gerek tarih içinde gerekse İslam dininde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çocukları, yaz Kur'an kursları döneminde ve sonrasında camiye bağlı nesiller haline getirmek istediklerine dikkati çekerek, "Sadece bununla da sınırlı kalmayarak dini dersler dışındaki zamanlarda tekvando, ilk yardım, afet eğitimi, drama, ritm, kaligrafi, masa tenisi, langırt, futbol gibi etkinliklerle çocukların tüm günlerini camide geçirmelerini sağlıyoruz. Bu vesileyle vakit namazlarında camide cemaatimizle beraber namazlarını da eda eden çocuklarımız, yapılan etkinliklerle tüm enerjisini burada harcıyorlar ve başka mekanlara gitme ihtiyacı hissetmedikleri gibi camiden çıkmak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Turnuva hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Okçuluk Turnuvası Güneşli Merkez Camisi

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