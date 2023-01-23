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  4. Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

23.01.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta tepki çeken bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu oldukları iddia edilen bir çift, cami bahçesinde uygunsuz hareketlerde bulundu. Çifti fark eden görevliler olaya müdahale ederek çifti cami bahçesinden çıkardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da yabancı uyrukluların en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta cami bahçesinde kaydedilen görüntüler pes dedirtti.

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ÖNCE ÖPÜŞTÜLER, SONRA...

Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen iki kişi, cami bahçesinde oturdukları bankta öpüşmeye başladı. Çiftin olayı daha da ileri taşıması üzerine görevliler müdahale etti. Görevlileri görür görmez toparlanan yabancı uyruklu kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kişi yabancı uyruklu şahıslar hakkında neden yasal işlem yapılmadığını sordu.

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Esenyurt cami

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