Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

İstanbul'da yabancı uyrukluların en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta cami bahçesinde kaydedilen görüntüler pes dedirtti.

ÖNCE ÖPÜŞTÜLER, SONRA...

Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen iki kişi, cami bahçesinde oturdukları bankta öpüşmeye başladı. Çiftin olayı daha da ileri taşıması üzerine görevliler müdahale etti. Görevlileri görür görmez toparlanan yabancı uyruklu kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kişi yabancı uyruklu şahıslar hakkında neden yasal işlem yapılmadığını sordu.

