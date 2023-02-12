Camı bile kırılmadı ama yan yattı! O bina ile ilgili açıklama: Zemin etüdü yapılmayınca...

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Adıyaman'dan gelen bir görüntü herkesi şoke etti. Depremin şiddetine rağmen camları yıkılmayan 5 katlı bina temeliyle yan yattı.

Temel yüzünden yan yatan bina Gölbaşı'ndan yer alıyor. Gölün kenarında kurulan şehirdeki Kaya apartmanı zemininde su görünüyordu. ATV'ye konuşan bir kişi "Bu bina zemin olmadığı için ya yatacak ya batacak başka çare yok. Tek hatası yüksek olduğu için 3 kat olsaydı böyle olmazdı" dedi.

ADIYAMAN'DAKİ BİNA NASIL YAN YATTI?

Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız ise bu konuya dair "Binanın zemin etüdü yapılıyor yetersizse iyileştirme yapılır. Yapılmayınca zemin sıvılaşması meydana gelebiliyor. Zemin taşıma gücünü yitirip ya devriliyor ya da batıyor. Binanın kendisinde bir problem yok bu zemin etüdünden kaynaklanan hata" dedi.

Cansız konuşmasının devamında ise "Zemin sağlamlaştırması yapılmazsa bu şekilde devrilmeye sebep olabilir" dedi.



