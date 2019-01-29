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Cami çalışanından çocuklara korkunç istismar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 07:15 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'teki Dibek Cami çalışanı Cevat Y.'nin aynı mahallede yaşayan zihinsel engelli Ş.B'ye ve 14 yaşındaki Z.A'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğuna dair görülen davada mahkeme heyeti tepki toplayan bir karara imza attı.

Cami çalışanından çocuklara korkunç istismar!

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cevat Y. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı zihinsel engelli mağdur Ş.B'nin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından muayenesinin yapıldığını, dışarıdan bakıldığında hastalığının anlaşılamayacağı yönünde rapor hazırladığı, bu raporun ise dosyaya konulduğunu söyledi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Cevat Y. hakkında mağdur Ş.B.'yi zihinsel engelinden faydalanarak cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla kamu davası açıldığını anımsatarak Ş.B.'nin akıl rahatsızlığının dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacağı yönünde rapor olması nedeniyle suç unsurlarının oluşmadığı bu nedenle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

"CEVAT Y. MAĞDURUN AKIL HASTA OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, savcı sanığın Z.A.'ya yönelik eylemine ilişkin olarak ise 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mağdur Ş.B'nin avukatı müvekkilinin zihinsel engelli olduğunun dışarıdan bakıldığında anlaşıldığı kanaatinde olduklarını söyleyerek üst kuruldan bu duruma ilişkin rapor alınmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Cevat Y'nin mağdur Ş.B.'nin akıl hastası olduğunu bilmediğinin anlaşıldığını belirterek kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi gerekçesiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ VERİLDİ

Sanığın Z.A.'ya yönelik 'Cinsel istismar' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek sanığa 8 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını gerekçe gösteren mahkeme heyeti cezada indirim yaptı. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanık tahliye edildi.

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Fatih cami taciz cnsel istismar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yüce Allah'ın yasalarını terkedip,insanların yapmış olduğu yasaları uygularsanız böyle sonuçlar ortaya çıkar işte!!!Ne demek lan dışardan bakıldığında zihinsel engelli olduğu belli olmuyormuş!?Haa,zihinsel engelli olmasa meşru bir eylem öyle mi?Yuhh size be...
bu sahis, bu cezada indirime sebep olanlarin ailesine cinsel istismarda bulunsaydi napardiniz acaba sozde yasacilar sizi?
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