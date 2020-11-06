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Cami cemaati kapıyı kırdı, bu halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 22:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye Köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı Furkan Çengel, hastaneye kaldırıldı.

Cami cemaati kapıyı kırdı, bu halde bulundu!

Olay, saat 13.00 sıralarında Bolvadin’e bağlı Hamidiye Köyünde meydana geldi. İmam Furkan Çengel’in sabah ve öğle namazı için camiye gelmediğini fark edip, bir sorun olduğunu düşünen cami cemaati, yaşadığı eve giderek kapısını çaldı.

Cami cemaati, bir süre bekledikten sonra açılmayan kapıyı kırarak girdikleri evde, Furkan Çengel’in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çengel’i ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen cami imamı Furkan Çengel, durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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