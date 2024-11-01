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Cami cemaati oturak olarak kullanıyordu: Tarihi 1800 yıl öncesine dayanıyormuş...

01.11.2024 19:51
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde cami cemaatinin oturak olarak kullandığı taşın, Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait olan 'mil taşı' olduğu ortaya çıktı. M.S. 239 yılına ait olduğu belirtilen taşın üzerinde imparatorun adının onurlandırıldığı ifade edildi.

Cami cemaati oturak olarak kullanıyordu: Tarihi 1800 yıl öncesine dayanıyormuş...

1800 yıllık 'mil taşı' olduğu ortaya çıkan ve cami cemaatinin oturak olarak kullandığı taşı Fatsa Belediyesi Kültür Müdürü Cevat Erbil ve Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim’in incelemeleri ortaya çıkardı.

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MİLATTAN SONRA 239 YILINDA ROMA İMPARATORU 3. GORDIANUS DÖNEMİNE AİT

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk’ün yaptığı çeviriye göre, taşın M.S. 239 yılına ve Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu belirtildi. Çevirisi yapılan taş yazıtta, imparatorun adının onurlandırıldığı ve bu yolun imparator tarafından yeniden yaptırıldığı ifadelerinin de yer aldığı görüldü. Taşın önemini ve keşif sürecini anlatan Doç. Dr. Evcim, "Bölgedeki vatandaşların ilgisi bu önemli buluşun yapılmasına katkı sağladı. Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Aydın Bal, bu tarihi taşın varlığını bizlere ihbar etti. Fatsa Belediyesi Kültür Müdürü Cevat Erbil ile bölgeye gidip ilk incelemelerimizi yaptık. İlk tespitimize göre taşın, Roma dönemine ait bir mil taşı olduğunu düşündük. Yazıtın okunabilmesi için Marmara Üniversitesi’nden epigrafi ve dil bilim uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk’e ulaştık. Kendisi, görüntüleri inceledikten sonra taşın MS 239 yılına ait olduğunu ve Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından bir onurlandırma yazısıyla dikildiğini belirtti” dedi.

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CAMİ CEMAATİ OTURMAK İÇİN KULLANMIŞ

Evcim, taşın Roma döneminde Bolaman ve Yalıköy arasında doğal bir liman yolunun yapımı için dikildiğini düşündüklerini belirterek, "Bu yolun ikinci milinde bulunan taş, Bolaman ve Yalıköy arasında doğal bir liman yolunun inşası için dikilmiş. Taş, ne yazık ki orijinal yerinde bulunmuyordu; 1970’lerde cami temeli atılırken bulunmuş ve sonrasında yan yatırılarak oturma amacıyla kullanılmış” ifadelerini kullandı.

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Ordu’da ilk kez bir mil taşı keşfedildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Evcim, taşın müzeye kazandırılma sürecine de değinerek, "Mil taşının, kültürel mirasımız açısından taşıdığı önem ve dikildiği yerde olmaması nedeniyle Ordu Müze Müdürlüğü’ne kaldırılması gerekti. Fatsa Belediyesi’nin de desteğiyle taş, müzeye nakledildi. Bu önemli eserin, Ordu tarihine kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu taş
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