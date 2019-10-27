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Cami cemaatinden 'asma kilit' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Söğütlübahçe Camii'nde, avluyu çevreleyen duvardaki 2 demir kapıdan 1'inin zincirlenip, asma kilitle kapatılması, cemaatin tepkisine neden oldu.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Söğütlübahçe Camii'nde, avluyu çevreleyen duvardaki 2 demir kapıdan 1'inin zincirlenip, asma kilitle kapatılması, cemaatin tepkisine neden oldu. Camiye girmek için 300 metre yürümek zorunda kalan ya da demirlerden atlayan cemaat, kilitli kapının açılmasını istedi.

Çay Mahallesi'nde bulunan Söğütlübahçe Camii'nin avlusunu çevreleyen duvardaki 2 demir giriş kapısından 1'i, çocukların tuvaletleri kullandığı iddiasıyla zincirlenerek, asma kilitle kapatıldı. Demir kapının yaklaşık 3 aydır kapalı olması, cami cemaati ve ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Camiye girmek için açık olan kapıya 300 metre yürümek zorunda kalan veya demirlerden atlamaya çalışan cemaat, kilitli kapının açılmasını istedi. Durumu müftülük yetkililerine bildirdiklerini belirten ilçe sakinleri, kilidin kaldırılmadığını söyledi.

'ALLAH'IN EVİ KAPALI OLUR MU?'

Emekli polis Kerim Yavuzyiğit, özellikle sabah namazlarında zorluk yaşadıklarını belirterek, "Sitemizden camiye açılan kapıyla uzun süredir namaz kılmaya gidebiliyorduk. Bu kapıyı kullanıyorduk; fakat kapının kapatılmasının ardından yağmurlu veya soğuk havalarda 300-400 metre dolaşarak, yürüyoruz. 50 yaşında emekli bir devlet memuruyum. Allah'ın evi kapalı olur mu? İlk defa burada gördüm" dedi.

'GEREKLİ YERLERE BAŞVURDUK'

Sorunun çözülmesi gerektiğini kaydeden Yavuz Yiğit de "Kapının kapatılmasına sebep olarak çocukların tuvaletleri kullanmalarını söylüyorlar. Çocuk camiye küçükken gelmeyecek de ne zaman gelecek? Durumu yetkililere ilettik. 'Aynı caminin cemaatiyiz. Birbirimize düşmeyelim' dedim; ama maalesef sonuç çıkmadı. Bugün de camiye çitlerden atlayarak girdim; ancak burada yaşlılar da var. Onlar dolanmak zorunda kalıyor. Yazıktır bu yaşlı insanlara, zar zor geliyorlar. Neden bu şekilde dolaşsınlar ki? Gerekli yerlere başvurduğumuz halde bir sonuca varamadık. Valimizle de görüşmeyi planlıyoruz. İnşallah hayırlısıyla hallolur" diye konuştu.

'3 AYDIR CAMİYE GELMİYORUM'

Yaşlıların camiye gelirken, zorlandıklarını söyleyen Tahsin Kol ise "Bizim gibi yaşlıların dolaşması çok zor. Rahatsızız, dizlerimiz ağrıyor. Kapıyı açarken caminin önündeki kapıyı da açın dedik. Bize 'Olay bitmiştir, isteyen gelir istemeyen gelmez' dendi. Biz de artık camiye gelmiyoruz. Genç cemaat, kapının etrafında bulunan demir korkuluklardan atlayarak içeri giriyor. Maalesef biz dolaşarak içeri girmek durumda kalıyoruz, atlayamıyoruz. Durum böyle olunca da biz de camiye gelmiyoruz. Benim gibi camiye gelmeyen çok arkadaşım var. Ben 3 aydır camiye gelmiyorum" dedi.

Cami yönetimi ve görevlileri, konuyla ilgili açıklama yapmazken, müftülük yetkililerinin inceleme başlatacağı belirtildi.

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