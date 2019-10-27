Cami cemaatinden 'asma kilit' tepkisi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Söğütlübahçe Camii'nde, avluyu çevreleyen duvardaki 2 demir kapıdan 1'inin zincirlenip, asma kilitle kapatılması, cemaatin tepkisine neden oldu. Camiye girmek için 300 metre yürümek zorunda kalan ya da demirlerden atlayan cemaat, kilitli kapının açılmasını istedi.

Çay Mahallesi'nde bulunan Söğütlübahçe Camii'nin avlusunu çevreleyen duvardaki 2 demir giriş kapısından 1'i, çocukların tuvaletleri kullandığı iddiasıyla zincirlenerek, asma kilitle kapatıldı. Demir kapının yaklaşık 3 aydır kapalı olması, cami cemaati ve ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Camiye girmek için açık olan kapıya 300 metre yürümek zorunda kalan veya demirlerden atlamaya çalışan cemaat, kilitli kapının açılmasını istedi. Durumu müftülük yetkililerine bildirdiklerini belirten ilçe sakinleri, kilidin kaldırılmadığını söyledi.

'ALLAH'IN EVİ KAPALI OLUR MU?'

Emekli polis Kerim Yavuzyiğit, özellikle sabah namazlarında zorluk yaşadıklarını belirterek, "Sitemizden camiye açılan kapıyla uzun süredir namaz kılmaya gidebiliyorduk. Bu kapıyı kullanıyorduk; fakat kapının kapatılmasının ardından yağmurlu veya soğuk havalarda 300-400 metre dolaşarak, yürüyoruz. 50 yaşında emekli bir devlet memuruyum. Allah'ın evi kapalı olur mu? İlk defa burada gördüm" dedi.