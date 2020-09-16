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Cami cemaatini çileden çıkaran hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 ayrı camiye giren hırsızlar, hayırseverlerin hediye ettiği dizüstü bilgisayar, monitör ve kamera kayıt cihazlarını çaldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 ayrı camiye giren hırsızlar, hayırseverlerin hediye ettiği dizüstü bilgisayar, monitör ve kamera kayıt cihazlarını çaldı. Hırsızlığa tepki gösteren bir vatandaş, “Camiden hırsızlık terbiyesizliğin en büyüğü. Yazıklar olsun” dedi.
Malkara ilçe merkezinde bulunan Hacı Salih, Gazi Süleymanpaşa ve Hacı Leman camilerinde 2 gün arayla hırsızlık olayı yaşandı. Camilerde kimsenin olmadığı zamanlarda içeriye giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, hayırsever vatandaşların hediye ettiği dizüstü bilgisayar, monitör ve kamera kayıt cihazlarını çaldı. İhbar üzerine olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Hırsızlık olayına tepki gösteren Mustafa Çiftçi adlı vatandaş, “Camiye girip hırsızlık yapmak vicdanen terbiyesizliğin en büyüğü. Yani burada kapı açık bırakılıyor, gelen giden namaz kılıyor, Kur’an okunuyor, ibadet yapılıyor. Buna rağmen geliyorlar buradan caminin teybini çalıyorlar. Ayıbın en büyüğü, yazıklar olsun. İnsanlık bu kadar öldü mü?” diye konuştu.

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