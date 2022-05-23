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Cami çevresinde tepki çeken saldırı! Hadis-i Şerif yazılı plakaları parçaladı

23.05.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Şeyh Hüsameddin Camii'ne yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin çevresinde ramazan ayı için hazırlanan plakalar asılmıştı. Gece yarısı caminin çevresine gelen bir kişi üzerinde Hadis-i Şerif yazan bu plakaları parçaladı. Olay büyük tepki toplarken saldırı anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Cami çevresinde tepki çeken saldırı! Hadis-i Şerif yazılı plakaları parçaladı

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Şeyh Hüsameddin Camii'nin imamı, geçtiğimiz ramazan ayı için hazırlattığı Hadis-i Şerif'lerin yazılı olduğu 17 pleksi plakayı caminin çevresine astı. 21 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında, cami önüne gelen bir kişi, 17 plakadan 7'sini parçalayarak uzaklaştı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Saldırının üzerine caminin imamı, Şehremini Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

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"İNŞALLAH PİŞMAN OLMUŞTUR"

Saldırganı yakalama çalışması başlatılırken cami cemaati duruma tepki gösterdi. Muharrem Sarıkaya, "Bu yapılan çirkin bir şey. İnşallah pişman olmuştur" dedi.

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Fazlı Öğüş ise, "Peygamber Efendimizin, Hadis-i Şerif'lerinden bahsediyordu. İslamiyet'in temizliği ve güzelliği anlatıyordu. Buradan geçenler fotoğraflarını çekiyordu. Ne amaçla, hangi amaçla yırtıldı bilmiyoruz. Kim parçaladıysa o geri taksın bunları" diye konuştu. 

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Ramazan Şaylan da "Bunlar buraya asılmış Hadis-i Şerif'ler. Bunlar halkı bilgilendirmek açısından asıldı, yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Birileri gelmiş, yırtmış, madde bağımlısı olabilir. Yırtıldı diye üzüldük. Kötü bir söz yazmıyor, siyasi anlamda asılan bir afiş de değil, amacı milleti bilgilendirmek" dedi. (DHA)

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