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Cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 23:54 | Son Güncelleme

Samsun’da yatsı namazından sonra evinde giden yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi İkinci Bulvar Kökçüoğlu Camisi önünde bu akşam meydana geldi.

Cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam öldü

Samsun’da yatsı namazından sonra evinde giden yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi İkinci Bulvar Kökçüoğlu Camisi önünde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur K. idaresindeki 06 K 3020 plakalı otomobil, camide yatsı namazını kılıp evine gitmek için yola çıkan Abdukkadir Kaplan’a (64) caminin önünden yolun karşısına geçmek isterken çarptı. Kazada ağır yaralanan Abdulkadir Kaplan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kaza yerinde aracını terk edip kaçtı. Polis aracın içinde inceleme bulundu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam öldü

Cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam öldü

Cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam öldü

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