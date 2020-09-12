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Cami çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 19:13 | Son Güncelleme

Fatih’te camiden çıkan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı.

Fatih’te camiden çıkan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ibadetini yaptıktan sonra camiden ayrılan yabancı uyruklu bir şahıs aracına doğru yöneldiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracına binen şahıs bacağından vurularak yaralanırken, saldırgan ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın hemen ardından yaralı şahsı kendi aracıyla arkadaşları Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

“Bu bölgede 2-3 ay içinde 6-7 defa silahlı çatışma çıktı”
Yaşanan olayı anlatan bir kişi, “Az önce camiden çıktı namaz kılıyordu. Arabasına binmek üzereyken birisi karşıdan bu tarafa geçip ona bir el ateş etti karşıya koştu. Vurulanın da arkadaşları peşinden koştu yakalayamadılar. Bunlar para meselesinden kaynaklanıyor. Bu bölgede 2-3 ay içinde 6-7 defa silahlı çatışma çıktı aralarında. Yazık, günah yani buradan geçen bir yayaya isabet etseydi ne olurdu ?” dedi.

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