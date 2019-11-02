Cami de, bahçesindeki çınar ağaçları da 447 yaşında

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Osmanlı Devleti döneminde yaptırılan 447 yıllık Ali Paşa Camisi, kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Camiye aynı zamanda avlusunda yer alan ve camiyle aynı yaşta olduğu değerlendirilen 2 çınar ağacı da ayrı bir değer katıyor. İbadete açık olan cami, kentte en çok ziyaret edilen yerlerden biri olarak biliniyor.

Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi Osmanlı Sultanlarından 2'nci Selim zamanında 1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırıldı. Ali Paşa, Erzurum Beylerbeyi olduğu sırada Sivas Defterdarı oğlu Mustafa Bey'in vefat etmesi üzerine Tokat'ta bir cami yapılmasını istedi. 447 yıl önce yapılan Ali Paşa Camisi, yapımı tamamlandıktan sonra avlusuna dikilen 2 çınar ağacı ile birlikte yıllara meydan okuyor. Yaptırıldıktan sonra ağır hasar görmeyen ve 447 yıldır ibadette açık olan cami günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hayır İşleri Şube Müdürü ve Sanat Tarihçisi Mehmet Aykun, "Külliye şeklinde yapı grubu. Tarihte Temerrüt Ali Paşa diye bilinen Ali Paşa aynı zamanda da 2'nci Beyazıt'ın kızlarından Selçuk Sultan'ın damadı olmaktadır. Cami, Mimar Sinan ile aynı dönemde yapıldığından Mimar Sinan'ın etkisinde, onun usta veya kalfalarının çalışmasıyla meydana geldiği de binanın mimari yapısından Mimar Sinan tarzı olduğu aşikar. Cami değişik tarihlerde onarım görmüş. Ancak büyük bir deprem ya da doğal afet tahribatı görmüş değil. Sadece zaman ve yılların getirdiği yorgunluktan kaynaklanan onarımlar yapılmış. Çok esaslı bir onarım görünmüyor. Kesme taş yapısı ve Mimar Sinan etkisinden dolayı oldukça iyi durumda günümüze gelebilmiş" dedi.