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Cami faresi yakalandı

04.03.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde camilerdeki yardım paralarını çalan şahıs, polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde camilerdeki yardım paralarını çalan şahıs, polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin camilere girip hırsızlık yapma anı cami içerisindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Sorgun’da 6 farklı camide hırsızlık olduğu ihbarını alan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık anlarını içeren güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bir dinlenme tesisinde olduğu belirlenen şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Uzun kovalamanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
40 yaşındaki S.Ş.’nin daha önce de Ankara’da 18, Aksaray’da 4, Niğde’de 2 ve son olarak Sorgun’da 6 camide hırsızlık yaptığı belirledi.

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