İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ümraniye İlim Sarayı Camisinde gençlerle sabah namazında buluştu.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, "Cami Gençlik Buluşması" kapsamında düzenlenen programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programda konuşan Yılmaz, "Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası, Kafkas ve Balkan coğrafyası bugün adları sanları kalmamış sadece tarihe geçmiş yüzlerce kavmi bize anlatmaktadır. Gelecek kaygısı taşımayan, gelecekle ilgili derdi olmayan milletler kısa zamanda yok olmaya mecburdur." ifadelerini kullandı.

Milletleri millet yapan değerler bulunduğuna vurgu yapan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Din duygusu milletleri millet yapan, onları hayata bağlayan ve ebediyete hazırlayan en önemli hususlardan birisidir. İkincisi dün bilgisidir. Yani tarihe ait bilgiler gençlere verilip, dünün tarihinden istifade etme, ders çıkarma gerçekleştiği zaman milletin gençlerini motive eden önemli bir husustur. Üçüncüsü yarın kaygısı yani gelecek endişesidir. İstikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle ilgili yüreğimizdeki derdimiz, onların yetişmesine yönelik düşünce ve çabalarımızdır. Son olarak da vatan ve bayrak sevgisidir. Bu beş şey birleştiği zaman bir millet millet olur. Onun için yeni nesillerimize ve gençlerimize bu beş özelliği aktarma çabasında olmamız ve bunun derdinde olmamız gerekiyor."

Yılmaz, İstanbul’un bütün ilçelerinde sabah namazı buluşmalarının yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

Programa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, Sancaktepe Müftüsü Muammer Turan ve vatandaşlar katıldı.

