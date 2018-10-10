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Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

SAMSUN’da Kefeli Camisi'nin girişine yardım toplamak için çelik para kasası koyuldu.

Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Kefeli Camisi'nin girişine yardım toplamak için çelik para kasası koyuldu. Çelik kasa, para atılacak şekilde düzenlendi.
İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi Lise Caddesi üzerindeki Kefeli Camisi’nin girişine, camiye yardım toplamak amacıyla para kasası yerleştirildi. Cami yönetimince cemaatin camiye ilk giriş yaptığı basamağa yerleştirilen kasa üzerine; 'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır’ yazılı kâğıt da asıldı. Kesilerek para atılması için özel bir bölme de yapılan kasayı gören bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da kasanın abartılı olduğunu savundu.
Camii cemaatinden bazıları, bağış toplama yönteminin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, kasa üzerinde asılı notla ilgili de eleştiri de bulundu.

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Cami girişine bağış için çelik para kasası konulduCami girişine bağış için çelik para kasası konulduCami girişine bağış için çelik para kasası konulduCami girişine bağış için çelik para kasası konuldu

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