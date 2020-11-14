HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cami hırsızı cemaate yakalandı

Cami hırsızı cemaate yakalandı

14.11.2020 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir camide cemaat namaza durduğu esnada hırsızlık yapan bir şahıs cemaate katılmaya gelen bir vatandaş tarafından yakalandı.

Diyarbakır’da bir camide cemaat namaza durduğu esnada hırsızlık yapan bir şahıs cemaate katılmaya gelen bir vatandaş tarafından yakalandı. Yaşlı adamı iten hırsız yalın ayak kaçtı, o anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir camide perşembe günü vakit namazı için secdeye duran imam, odasının kapısını açık unuttu. Kapıyı açık gören bir şahıs cemaatin namaza duruşunu fırsat bilerek hırsızlık yapmaya yeltendi. Odaya giren hırsız bozuk para ve muslukları cebine katarken daha sonra cemaate katılmak için gelen İsmet Çiçek tarafından fark edildi. Boğuşmaya giren Çiçek hırsızı elinden kaçırınca hırsız yalın ayak ayakkabısını alarak kaçtı. O anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı, Çiçek gösterdiği tepkiyle caminin kahramanı seçildi.

“İman gücü idi yine olsa yaparım”
O anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan 65 yaşındaki demir işi ile uğraşan İsmet Çiçek, hırsızın jet hızıyla kaçtığını aktardı. Çiçek, “Daha önce içeri girmiştim, abdestimi tazelemek için dışarı çıktım. İri yapılı bir genç içeride oturuyordu, sonra girdim baktım safta o arkadaş yok. Bende bu imamın odasına girmiştir diye imamın odasına gittim. Baktım ki orada onu oradan çıkarttım. Sen ne yapıyorsun imamın odasında ne işin var dedim tuttum yakasından. Gücü kuvveti yerinde, 65 yaşına girmiş adamım, elimden gelseydi tutardım, biri yardım etseydi yakalardım. Vurmaya niyetim vardı, kan suratından gelir halılar kirlenir diye vurmadım. Elimden kaçtı gitti, içeride bir musluk vardı. Bozuk paraları çalmış, içeride ne bulmuşsa alıp gitti. İman gücü idi yine olsa yaparım. O an bıçak çekseydi bile düşünmezdim. Ayakkabısını almasıyla jet gibi kaçtı, çıplak ayak ile kaçıp gitti. Kamerada görüntüler var, yetkililer yakalansın” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladıKorkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Beklenen İstanbul depremde en riskli ilçelerin belediye başkanlarından önemli açıklamalar

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflamıştı: Öldüreceğini düşündüm

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Yıldırım-15 operasyonu başlatıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.