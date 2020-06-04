HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için istenen ceza belli oldu

Cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için istenen ceza belli oldu

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs'ta cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bir hafta sonra tahliye edilen Banu Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

layın anlatımına yer verilen iddianamede, 20 Mayıs saat 17.00 sıralarında İzmir'deki merkezi ezan sistemine korsan giriş yapan kimliği belirsiz fail ya da faillerin "Çav Bella" adlı şarkıyı yayınladıkları, bu yayınların videoya çekilerek internete servis edildiği belirtildi.

Paylaşımları gören Banu Ö'nün sosyal medya hesabından "İzmir Odunkapı Cami Çav Bella", "Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav Bella", "Bornova Manavkuyu Çav Bella" başlığı ile bu cami videolarını paylaştığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın, sosyal medyada tepki görmesi üzerine yanlış anlaşıldığını açıklayan bir paylaşım yaptığı ayrıca sosyal statüsü ve sosyal medyadaki takipçi sayısı gereği, dini değerler açısından toplumun çok önemli bir kesimi için hakaret olarak kabul edilerek tahrik edici olarak algılanacağını, tepki çekerek provokatif bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini bilebilecek bir durumda olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Banu Ö'nün ilk yaptığı paylaşımlardan sonra gelen yoğun tepkiler sonrası yaptığı paylaşımın da atılı suça yönelik kastını ortaya koyduğu yer aldı.

İddianamede, "Banu Ö'nün ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin, yapılan eylemin kınanması mümkünken şüpheli tarafından alay ederek paylaşılması, dini hassasiyetler itibarıyla toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.

Banu Ö. bir hafta sonra tahliye edilmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Sivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybettiSivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Diğer Haberler
Sahte veriler DSÖ'nün hidroksiklorokin kararını geri çektirdi

Sahte veriler DSÖ'nün hidroksiklorokin kararını geri çektirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düştü

İlk kez 500'ün altına düştü

Bilim Kurulu üyesi, restoranda alınması gereken tedbirlerini anlattı

Bilim Kurulu üyesi, restoranda alınması gereken tedbirlerini anlattı

İpsala'da endişe yaratan olay! Belediye Başkanı isyan etti

İpsala'da endişe yaratan olay! Belediye Başkanı isyan etti

Sivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerle ilgili korkutan açıklama: Akciğerde kalıcı hasar olan vatandaşlarımız var

Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerle ilgili korkutan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.