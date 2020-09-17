HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapmıştı, hakim karşısına çıktı

Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapmıştı, hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan Banu Ö.’nün yargılanmasına başlandı.İzmir’de müftülüğün merkezi ses sisteminin frekansına girilip camilerden korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin görüntüler paylaşan Banu Ö.

İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan Banu Ö.’nün yargılanmasına başlandı.
İzmir’de müftülüğün merkezi ses sisteminin frekansına girilip camilerden korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin görüntüler paylaşan Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturulma başlatılmıştı. Tutuklanan Banu Ö., daha sonra ise tahliye edildi. Soruşturma kapsamında dava açılan Banu Ö., 50. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Banu Ö. ve avukatı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan ve bazı partililer katıldı.
Banu Ö. mahkemedeki savunmasında, camiden müzik yayını yapıldığını basından öğrendiğini, olaydan 2 saat sonra yaptığı paylaşımların amacının önlem alınması için olduğunu öne sürdü. Banu Ö., hakkındaki suçlamaları ise kabul etmedi. Hedef gösterildiğini ve hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ileri süren sanık, mağdur olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Hakimden müzik ikonu sorusu
Hakimin "Paylaşımlarınızda müzik ikonu neden paylaştınız?" sorusu üzerine Banu Ö., şunları söyledi:
"Nota işareti telefonlarda herhangi bir paylaşımın sesli bir paylaşım olduğunu ifade etmek için paylaşılan bütünleyici bir emojidir. Ben de sesli paylaşım olduğunu belirtmek ve dinlenilmesi için bu emojiyi koydum, özetle sesli paylaşım olduğunu göstermek için koydum."
Hakim, ilgili kolluk birimine müzekkere yazılarak, sanığın söz konusu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp, dayanaklarıyla mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajıBakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı
Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde koronavirüs şoku!
İmam Hatip Lisesi'nde koronavirüs şoku!
Su yüzeyini gören şaşkına döndü! Binlercesi...
Su yüzeyini gören şaşkına döndü! Binlercesi...
Anayasa Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı
AYM'den Enis Berberoğlu kararı
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınlanmıştı! Flaş gelişme: Hakim emojiyi sordu
Cami hoparlörlerinden müzik yayınlanmıştı! Flaş gelişme: Hakim emojiyi sordu
Üçüncü kattan düşen kadının ölümüyle ilgili cinayet iddiası
Üçüncü kattan düşen kadının ölümüyle ilgili flaş iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.