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  4. 'Cami hoparlöründe Çav Bella' davasında yeni gelişme! CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı bozuldu

'Cami hoparlöründe Çav Bella' davasında yeni gelişme! CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı bozuldu

25.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu yayını sosyal medyadan paylaşan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan verilen beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

'Cami hoparlöründe Çav Bella' davasında yeni gelişme! CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı bozuldu

İzmir'de 2020 yılı Mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 GÜN TUTUKLU KALDI, BERAAT KARARI VERİLDİ

9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 2020 yılının Aralık ayında görülen karar duruşmasında 50. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Duruşma savcısı, hakimin kararını istinafa taşırken, itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

DSADA

Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bozma kararıyla dosya, yeniden İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

(İHA)

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İzmir CHP
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