Cami hoparlöründen anons yaptırıp, çocuklara oyuncak dağıttılar

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 'Mutsuz çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıkan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, Pasinler ilçesi Acı Mahallesi'ndeki çocuklara cami hoparlöründen anons yaptıktan sonra oyuncak dağıttı.

Kent merkezinde yaşayan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, daha önce kıyafet kampanyası düzenledikleri kırsaldaki çocuklar için bu kez 'Mutsuz Çocuk Kalmasın' sloganı ile proje hazırladı. Geçen ay Çat ilçesine bağlı 3 mahalleye giden 3 arkadaş, hafta sonu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahalleyi seçti. Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları araçlarına dolduran Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni mahalleye gitti. 3 arkadaş, mahalledeki cami hoparlöründen oyuncak dağıtımı için çocuklara çağrı yaptı. Kısa süre sonra toplanan çocuklara oyuncakları dağıtan arkadaşlar, ardından onlarla oyunlar oynadı. Çocuklarla topaç çevirip, bilye oynayan arkadaşlar, bunların çocukluk oyunları olduğunu belirtip, günümüz çocuklarının da bu oyunları görmesini istediklerini söyledi.

Acı Mahalle'de 250 çocuğa oyuncak dağıttıklarını belirten Elif Yılmaz, "Çat ilçesine bağlı mahallelerden sonra Pasinler ilçesi Acı Mahalle'de çocuklara oyuncak dağıttık. Onların yüzündeki mutluluk bizleri de sevindirdi. Projemize vatandaşların desteği devam ettikçe çocuklarımızı oyuncaklarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.