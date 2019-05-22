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Cami imamı, görev yaptığı ilçeye koyun çiftliği kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde 9 yıldır imamlık yapan Barış Bayrak (30), ailesinin desteği ve devlet destekli kredilerle koyun üretim çiftliği kurdu.

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde 9 yıldır imamlık yapan Barış Bayrak (30), ailesinin desteği ve devlet destekli kredilerle koyun üretim çiftliği kurdu. Vatandaşa örnek olmak amacıyla çiftliği kurduğunu söyleyen Bayrak, "Üretim olmadan tüketim olmayacağını vatandaşlarımız anlasın" dedi. Barış Bayrak, 9 yıl önce Kızılören Merkez Ulucami'ne imam olarak atandı. 3 çocuk babası Barış Bayrak, eşi Afra Sultan, babası İnkılap ve annesi Ömür ile Kızılören'e yerleşti. Geçen yıl ağustos ayında ailesinin de desteğiyle yaklaşık 600 bin liraya koyun üretim çiftliği kuran Barış Bayrak, 300 bin lira devlet destekli kredi kullanarak 200 koyun aldı. Kırsalda kalkınma ve üretimi sağlamak amacıyla kurduğu çiftliğinde koyunlarının yavrulamasıyla birlikte hayvan sayısını artıran Bayrak, bunlardan bazılarını sattı. 'ÖRNEK OLMAYA GAYRET EDİYORUZ' Barış Bayrak, "Nasip oldu geçen yıl ağustos ayında bu aile işletmesini kurduk. Milletimize, memleketimize örnek olması, önderlik olması için ailecek bu işletmeyi hep birlikte kurduk. Hem imamlık görevimizi yerine getirmekteyiz hem de insanlarımıza kırsaldan kopmamaları, kırsalda her şeyi elde edebilecekleri, her şeyi kazanabilecekleri, geçimlerini sağlayabilecekleri yani kırsala sahip çıkma noktasında burada örnek olmaya gayret ediyoruz. 200 koyunla başladık bu işletmeye. Şu anda ikinci doğumlarımız gerçekleşti. Geçen sene eylül ile ekim aylarında ilk doğumlarımızı gerçekleştirmiştik. O kuzularımızın hepsini İzmir bölgesine gönderdik. Bu sene de nisan ayının 15'inden beri doğumlarımız devam etmektedir. Şimdi kuzularımızla birlikte 400 hayvanımız bulunmakta" dedi. 'VATANDAŞLARIMIZ KIRSALA KÜSMESİN' Koyunlarının 'Macar merinosu' cinsi olduğunu anlatan Barış Bayrak, "Biz bu işletmemizi öz kaynaklarımızla kurduk. Sadece hayvan alımında devletimizin sunmuş olduğu sübvansiyonlu krediler var bunlardan yararlandık. Bu işletmeye 600 bin lira yatırım yaptık. Hayvanlar için de 300 bin liralık kredi kullandık. Toplamda yaklaşık 1 milyon liralık yatırımı Kızılören'e kazandırmış olduk. Ailemle her daim sırt sırta vererek işin üstesinden geliyoruz. Vatandaşlarımız kırsala küsmesin, üretimden vazgeçmesin. Köylerimize, kırsalımıza her daim sahip çıkalım. Üretmesek hiçbir zaman ilerleyemeyiz. Üretim olmadan tüketim olmayacağını vatandaşlarımız anlasın" diye konuştu.

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