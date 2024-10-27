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  4. Cami imamını dövüp hastanelik ettiler! Kızı dakikalarca yalvardı

Cami imamını dövüp hastanelik ettiler! Kızı dakikalarca yalvardı

27.10.2024 14:56
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27.10.2024 14:56
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Antalya'da araç park etme yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada 2-3 kişilik bir grup, cami imamını döverek hastanelik etti. O anlar ise cep telefonuyla kayda giren imamın kızının cep telefonuna yansıdı. İmamın kızının kaydedilen görüntülerde dakikalarca 'yapmayın' diye yalvardığı da duyuldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güllük Cami İmamı İbrahim Bircan (57), otoparkta aracının önünde başka araç olunca beklemeye başladı.

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ALDIĞI DARBELERLE YERE DÜŞTÜ! TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER

Bir süre sonra aracın sahipleri ile tartışmaya giren Bircan'a bir grup, tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı. Bazı kişiler kavgayı ayırmaya çalışırken, Bircan, aldığı darbeler sonrası yere düştü. Yerde de tekmelerle darp edilen Bircan, yüzünden yaralandı.

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GENÇ KIZ DAKİKALARCA YALVARDI

Evinin önünde gerçekleşen olaya şahit olan cami imamının kızı, o anları kaydetti. Genç kız saldıran gruba ‘yapmayın' diye yalvarırken, babasının da uzaklaşması için dakikalarca çağrıda bulundu.

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Darp edilerek yaralanan cami imamı, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bircan, tedavi sonrası kendisini darp eden kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu. (İHA)

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AW316947_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya İmam darp şiddet dayak
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