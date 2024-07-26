Cami imamını okla vurmuştu! Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! İmam eşi konuştu

24 Temmuz günü, Bağcılar Necattin Camii’nde imamlık görevini yerine getiren Dursun Kuru’yla iddiaya göre, Muhammet F.G. isimli bir şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle tartışmıştı. Durumu kabullenemeyen şahıs, ardından geri gelerek cami çıkışında imamı omzundan okla yaralamıştı.

CAMİYE GİRİŞ ANI KAMERALARA YAKALANDI

Saldırganın camiye gidiş anı, güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet F.G. elinde yay ve okla camiye gittiği ve geri dönüş yaptığı anı görülüyor.

İMAM AMELİYATA ALINMIŞTI

Olayın ardından İmam Kuru, caminin yakınındaki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, hemen ameliyata alınmıştı. Hastanede ok çıkarılırken bölgeye dikişler atılmıştı. Okun isabet ettiği noktada sinirlerin şans eseri zarar görmediği öğrenilirken, ameliyatın da başarılı geçtiği bildirildi.

Kuru, bugün sabah saatlerinde son kontrollerin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, saldırgan Muhammet F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmam Kuru’nun eşi Kamile Kuru ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

‘‘EŞİMİN SAĞLIK DURUMU ŞÜKÜRLER OLSUN, İYİ’’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasını alıntılayan imamın eşi, İmam Kuru’nun durumunun iyi olduğunu şu sözleriyle belirtti:

“Eşimin sağlık durumu şükürler olsun iyi, merak eden, arayan, soran, geri, dönemediğim herkesten Allah razı olsun, dua bekleriz” ifadeleriyle paylaştı.

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır