Cami inşaatı alanındaki ağaçların sökülmesi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, cami inşaatı alanında bulunan 14 çam, 1 ıhlamur ağacının, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alınarak Balkan Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanlara itinayla taşındığı belirtildi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğinden yapılan açıklamada, Balkan Yerleşkesi'nde cami inşaatının başladığı ve inşaat alanındaki ağaçların söküldüğü belirtildi. Nakledildiği söylenen ağaçların başka yerlere dikildiğine ilişkin endişelerinin olduğu aktarılan açıklamada, "Trakya Üniversitesi yetkililerine sesleniyoruz, bu alandan kaç ağaç söküldü, nereye nakledildi?" diye soruldu.

Açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın tüm insanların sorumluluğunda olduğuna dikkati çekildi.

- Üniversitenin açıklaması

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ise "fidan ve ağaçların acımasızca söküldüğü" iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 14 çam, 1 ıhlamur ağacının, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alınarak Balkan Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanlara itinayla taşındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: