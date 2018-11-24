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Cami inşaatı alanındaki ağaçların sökülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü: - "Çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 14 çam, 1 ıhlamur ağacı, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alınarak Balkan Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanlara itinayla taşındı"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, cami inşaatı alanında bulunan 14 çam, 1 ıhlamur ağacının, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alınarak Balkan Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanlara itinayla taşındığı belirtildi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğinden yapılan açıklamada, Balkan Yerleşkesi'nde cami inşaatının başladığı ve inşaat alanındaki ağaçların söküldüğü belirtildi. Nakledildiği söylenen ağaçların başka yerlere dikildiğine ilişkin endişelerinin olduğu aktarılan açıklamada, "Trakya Üniversitesi yetkililerine sesleniyoruz, bu alandan kaç ağaç söküldü, nereye nakledildi?" diye soruldu.

Açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın tüm insanların sorumluluğunda olduğuna dikkati çekildi.

- Üniversitenin açıklaması

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ise "fidan ve ağaçların acımasızca söküldüğü" iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 14 çam, 1 ıhlamur ağacının, özel ekipman ve yöntemlerle yerlerinden alınarak Balkan Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanlara itinayla taşındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınan tüm ağaçların toprakla bütünleşmesi bilimsel yöntemlerle sağlanmıştır. 14 çam ve 1 ıhlamur ağacı, yeni yerlerinde, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. İnşaat alanında bulunan 1 adet daha yaşlı ağacın ise uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yerinde korunmasına karar verilmiştir. Bu ağaç, inşaat çalışmaları süresince, yerinde özenle korunacaktır. Ayrıca, projelendirme çalışmalarında ve mimari çizimlerde de görüleceği üzere, inşaatına başlanan cami ile birlikte, birçok yeni fidan bu bölgede hayat bulacak ve cami alanını süsleyecektir."

Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılacak projede Trakya Üniversitesinin 10 bine yakın fidanı toprakla da kısa sürede buluşturacağı ifade edildi.

Caminin sadece bir ibadethane olarak değil bir kompleks halinde planlandığının altı çizilen açıklamada, "İnşaat çalışmalarına başlanan cami kompleksi, yeşil alanları, kütüphanesi, öğrenci kulüplerine ev sahipliği yapacak yaşam alanları, konferans salonu, ders çalışma alanları, otoparkı, çocuk parkı gibi nitelikleriyle sadece bir mabet değil, bir tamamlayıcı, bütünleyici olacaktır." denildi.

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