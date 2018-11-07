Cami inşaatında düşen işçi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da cami inşaatında kubbe bölümünde çalışırken dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşen Yaşar Şimşek (44), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Cami inşaatında çalışan Yaşar Şimşek, dengesini kaybederek kubbe kısmında 5 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan Şimşek, itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Şimşek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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