Cami inşaatında duvar çöktü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yeniden yapılan bir caminin taş örme duvarı, yağmur nedeniyle çöktü.

İzmit Cedit Mahallesi'ndeki Urgancı Ahmet Çelebi Camisi, 2018 yılında riskli yapı olduğu gerekçesiyle Kocaeli Valiliği tarafından ibadete kapatıldı. Daha sonra İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yıkılarak yeniden inşa edilmesi için ihale edildi. İhaleyi 2 milyon 394 bin 202 TL bedel ile kazanan yüklenici firma, 2018 yılının kasım ayında temel kazılarını yaparak inşaata başladı.

Yanında bulunan tarihi çınar ağacı sebebiyle halk arasında 'Çınarlı Cami' olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii'nin inşaatında taş örme usulüyle örülen duvar, saat 05.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Yoğun yağış sebebiyle çöken duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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