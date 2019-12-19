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Cami inşaatından düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen işçi Murat Yıldız (22), yaşamını yitirdi.  Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Doburca Mahallesi'nde meydana geldi.

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen işçi Murat Yıldız (22), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi Murat Yıldız, cami inşaatına gelerek, duvarlara sıva yapmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yıldız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaklaşık 12 metreden düşen Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Murat Yıldız'ın yakınları, cami inşaatına gelerek, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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