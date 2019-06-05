Cami inşaatından kablo hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakaladı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasına şüpheli bir aracın girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, inşaat alanındaki 34 PT 3612 plakalı minibüsün çalıntı olduğunu ve içinde bulunan 9 kişinin kablo hırsızlığı yaptığını belirledi.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymaya şüpheliler Göktürk yönüne kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası jandarma ekiplerinin de desteğiyle lastikleri patlatılan araç, polis otosuna çarparak durdu.

Minibüste bulunan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alınırken 2'si ise ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Ayrıca, zanlıların kovalamaca sırasında yola attığı fiber optik kablo makaraları ise ekiplerce alınarak cami inşaatına götürüldü.

