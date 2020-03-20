Cami kapısını zorladılar! Koronavirüs uyarılarına rağmen...

Polisin güvenlik önlemi aldığı Dergah Camisi önünde toplanan ve çoğunluğu yaşlı olan cemaat ezanın okunmasıyla birlikte camiye girmek istedi.

Ancak grup asma kilit vurulan cami kapısına asılı “Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır” uyarı yazısıyla karşılaştı.

Uyarıyı gören bazı kişiler camiden ayrılırken bazıları da bu karara tepki gösterdi. Israrla camide namaz kılmak isteyen bir kişi kapalı olan cami kapısı önünde öfkelenerek, kapıyı zorlamaya çalıştı.