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Cami kapısını zorladılar! Koronavirüs uyarılarına rağmen...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Cuma namazı için Balıklıgöl’deki Dergah Camisi'ne gelen cemaat, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi. Namaz kılmaya gelen bir kişi kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı.

Polis ekiplerince camiden uzaklaştırılan cemaat daha sonra çimlerin üzerinde namaz kıldı.

Cami kapısını zorladılar! Tüm uyarılara rağmen...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yurt genelindeki tüm camilerde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.
una rağmen Balıklıgöldeki Dergah Camisi'nde namaz kılmaya gelen cemaat kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı Dergah Camisi önünde toplanan ve çoğunluğu yaşlı olan cemaat ezanın okunmasıyla birlikte camiye girmek istedi.
Ancak grup asma kilit vurulan cami kapısına asılı “Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır” uyarı yazısıyla karşılaştı.
Uyarıyı gören bazı kişiler camiden ayrılırken bazıları da bu karara tepki gösterdi. Israrla camide namaz kılmak isteyen bir kişi kapalı olan cami kapısı önünde öfkelenerek, kapıyı zorlamaya çalıştı.
Bu sırada olay yerine gelen polis kapıyı zorlayan şahsı uyararak burada bulunanları cami avlusundan uzaklaştırdı.
Cami avlusundan çıkan cemaat daha sonra Balıklıgöl yakınlarındaki çimler üzerinde ceketlerini serip namaz kıldı.
Anahtar Kelimeler:
cami Şanlıurfa koronavirüs

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