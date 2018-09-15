HABER

Camı kırdılar, iş yerini soydular... O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde iki kişi, saniyeler içerisinde camını kırdıkları dükkana girerek tezgahta bulunan cep telefonlarını ve diz üstü bilgisayarı çalıp kayıplara karıştı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde iki kişi, saniyeler içerisinde camını kırdıkları dükkana girerek tezgahta bulunan cep telefonlarını ve diz üstü bilgisayarı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olay, sabaha karşı ilçe merkezi 29 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Kocalar iş merkezi giriş katında faaliyet gösteren cep telefonu bayisinde yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, bir otomobil ile gelen yüzü maskeli iki kişi taş parçasıyla camı kırdıktan sonra içeri girerek saniyeler içerisinde tezgahta bulunan 8 adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı çaldı. Ardından iş yerini terk eden iki kişi geldikleri araçla kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Durali Aker, yaklaşık 12 bin lira zararı olduğunu söyledi. Polis kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Hırsızlık anı

-Hırsızların başka dükkanları kontrol ederken görüntüleri

-Dükkan sahibiyle röp.

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beylerFatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler
Çanakkale Boğazı'nı geçti, 'otizm'in engel olmadığını gösterdiÇanakkale Boğazı'nı geçti, 'otizm'in engel olmadığını gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.