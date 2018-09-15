Camı kırdılar, iş yerini soydular... O anlar kamerada

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde iki kişi, saniyeler içerisinde camını kırdıkları dükkana girerek tezgahta bulunan cep telefonlarını ve diz üstü bilgisayarı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Olay, sabaha karşı ilçe merkezi 29 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Kocalar iş merkezi giriş katında faaliyet gösteren cep telefonu bayisinde yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, bir otomobil ile gelen yüzü maskeli iki kişi taş parçasıyla camı kırdıktan sonra içeri girerek saniyeler içerisinde tezgahta bulunan 8 adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı çaldı. Ardından iş yerini terk eden iki kişi geldikleri araçla kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Durali Aker, yaklaşık 12 bin lira zararı olduğunu söyledi. Polis kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

