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  4. Camı kırıp böyle soydular!

Camı kırıp böyle soydular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobilin camını taşla kıran 4 şüpheli, arabanın içindeki elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde ise şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 2 gün önce kent merkezinde bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheli otomobilin camını taşla kırarak bir bilgisayar ile 7 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli H.Ç. ve ona yardım eden 3 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edildi. İsmi belirlenen H.Ç. yakalanırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli H.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öteyandan kamera görüntülerinde, olay yerine gelen 4 şüpheliden 1'inin camı taşla kırması ve araç içindeki elektronik eşyaları alıp gitmesi yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsız otomobil Elazığ

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