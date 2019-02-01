HABER

Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çift, camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçtı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çift, camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamesına yansıyan çift yakalandı. Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren marketler zincirinin bir şubesinde gece yarısı meydana geldi. Merve O. ve eşi Şükrettin O., marketin camını taşla kırıp, içeri girdi. Çift yazar kasayı alıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah çalışanların iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlığın ardından araştırma başlatan polis, yaklaşık 1 saat sonra çifti, pazarda yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Benzinliğe daldı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdıBenzinliğe daldı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kadın avukata bürosunda 'icra takibi' saldırısıKadın avukata bürosunda 'icra takibi' saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.