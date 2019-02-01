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Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Bursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve Oğlu ile eşi Şükrettin Oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)

TUTUKLANDILAR
Bursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve Oğlu ile eşi Şükrettin Oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftin iş yerinden aldıkları yazar kasadan 550 lira çıktığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)

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