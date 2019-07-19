Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yuva yaptıkları cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan ve mahsur kalan iki leylek, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Sazlıdere köyü camisinin kubbesinde yuva yapan leyleklerin ayaklarına ip dolandığını ve uçamadığını gören köy sakinleri, durumu Edirne Belediyesine haber verdi.

Vatandaşların yardım çağrısı üzerine köye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kubbeye çıkarak leyleklerin ayaklarına dolanan ipleri keserek kurtardı.

Yaralanan leyleklerin tedavileri Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından köyde yapıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere, yapılan erken müdahale sayesinde leyleklerin kurtarıldığını söyledi.

Gelen ihbar üzerine İtfaiye, Ulaşım Hizmetleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin köye gittiğini belirten Tanrıkulu, "Ekiplerimiz kubbede yuva yapan leyleklerin ayaklarına dolaşan ipleri keserek bulundukları yerden kurtardılar. Başarılı bir müdahale oldu. Kurtarılan leyleklere veteriner ekiplerimizde onların tedavilerini yaptı. Belediyemiz her anlamda bu şehirde yaşayan tüm canlılar için ne gerekiyorsa yapıyor. Yaşanan durumu belediyemize bildiren ve leyleklerin kurtarılmasını sağlayan köy sakinlerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

