Cami kubbesinde yakalanan hırsız, itfaiye merdiveniyle indirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da, caminin kubbesindeki kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, cami çatısından itfaiye merdiveniyle indirildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Paşam Sultan Sokak'taki Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ve mahalle bekçileri, Kurşunlu Camii'nin kubbe kısmında birkaç kişinin kurşun levhaları sökmeye çalıştığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler camiye girdi. Polisler yerde sökülmüş kurşun levhalara rastladı. Ekiplerin çevrede yaptığı arama çalışmaları sırasında Ceyda G. (25) ve Sevim G. (23) bahçede gizlenirken, Nihat G. (21) ise caminin kubbe kısmında yakalandı. Kubbede mahsur kalan hırsızlık şüphelisi polislerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle indirilip gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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