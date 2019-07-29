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Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),(DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Beylerçelebi Camisi'nin kubbesinde yuva yapan leyleklerden birinin kanadının demirlere takılması sonucu yaralandığı ve uçamadığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle kubbeye ulaştı. Kanadından yaralanıp uçamayan yavru leylek, kurtarıldı. Yavru leylek, götürüldüğü veterinerde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldıCami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldıCami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldıCami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı

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