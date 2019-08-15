Cami lojmanının çatısında rakun yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Meram ilçesindeki Kuba Cami'ne ait lojmanının çatısında rakun yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gödene Mahallesi Kuba Cami imamı tarafından, cami lojmanının çatısında rakun olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 5 gün süren takip sonrası rakunu kafesle yakaladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen rakun, rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

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