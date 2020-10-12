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Cami minaresi böyle yıkıldı! Film gibi izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bursa'da 27 metrelik cami minaresi yıkıldı. Gövdesinde çatlaklar olduğu fark edilerek yıkılmasına karar verilen minarenin gürültüyle yere düştüğü anlar köy sakinleri tarafından dikkatle izlendi. Çevredekiler, film gibi izledikleri anları kamerayla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Alınan bilgiye göre, Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi'ndeki 30 yıllık minarenin gövdesinde çatlaklar oluştu. Depreme dayanıksız olduğu yönünde kararın ardından 240 haneli köyde 52 metrelik yeni bir minare yapıldı. Köy meydanına yakın yerdeki depreme dayanıksız minare için belediye ekipleri seferber oldu.

Bursa Büyükşehir ve Gürsu Belediyesi ekipleri bir kepçe yardımıyla çevre güvenliğini alarak depreme dayanıksız olan minareyi yıktılar. Köy sakinleri minarenin büyük bir gürültüyle meydana yıkılmasını film gibi izlediler.

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Yıkımdan geriye moloz yığınları kalırken, minarenin yıkılmayan diğer parçası da kepçe ile indirildi. Mahalle sakinleri yeni yapılan minarenin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu belirterek, kolaylık gösteren yerel yönetimler ile müftülüğe teşekkür ettiler.

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(İHA)

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