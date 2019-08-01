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Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 01:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için çıktığı caminin minaresinde bayılan Ecevit A., hastaneye kaldırıldı.

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için çıktığı caminin minaresinde bayılan Ecevit A., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki Orman Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ecevit A., caminin minaresine çıkarak intihar etmek istedi. Ecevit A.’yı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ekipleri ise minaredeki Ecevit A.’yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ecevit A. minarede baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecevit A., Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldıCami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldıCami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

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