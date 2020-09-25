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Cami minaresinde tilki şaşkınlığı! Nasıl çıktığını kimse anlamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cami minaresine çıkan tilki bölge sakinlerini şaşkına çevirdi. Minareye nasıl çıktığını kimsenin tahmin edemediği tilki, cami çevresinde toplanan kalabalıktan korkarak, minareden atladı. Tilki, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Cami minaresinde tilki şaşkınlığı! Nasıl çıktığını kimse anlamadı

Turgutlu’da bir cami minaresinin şerefesinde dolaşan tilki görenleri şaşırtırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cami minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar, tilkinin mahsur kaldığını düşünerek durumu muhtar ve imama haber verdi. Bu sırada tilki, minarenin şerefesi üzerinde defalarca tur attı. Bir süre sonra cami etrafında toplanan kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak ormanlık alanda gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

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