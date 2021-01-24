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Cami minaresine Türk bayrağı asmaya çalışırken intihar sandılar

24.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii’nin minaresine Türk bayrağı asmak istedi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii’nin minaresine Türk bayrağı asmak istedi. Çevredeki vatandaşların intihar girişimi sanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi pazar yeri otoparkında yapımı devam eden Şehitler Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bilgin Ş. isimli genç, caminin minaresine çıktı. Genci minarede gören çevredeki vatandaşlar, intihar girişimi sanarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda intihar girişimi olmadığını belirledi. Bayrak sevdalısı olduğu öğrenilen Bilgin Ş.’nin minareye çıkarak Türk bayrağı asmak istediği ortaya çıktı. Bayrağı minareye asamayan genç, caminin minaresinden inerek olay yerinden ayrıldı.

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