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Cami önünde 2 çocuğu dilendiren şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'da cami önünde namaz çıkışı 2 çocuğu dilendiren Ö.K., (36) bekçiler tarafınfan yakalandı.

Cami önünde 2 çocuğu dilendiren şüpheli yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da cami önünde namaz çıkışı 2 çocuğu dilendiren Ö.K., (36) bekçiler tarafınfan yakalandı.
Olay, Canik ilçesi Yenimahalle'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gülsan Sanayi Camii'ne giden vatandaşlar, kapının önünde 2 çocuğun dilendirilmek istediğine yönelik ihbarda bulundu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi devriye ekiplerince yapılan çalışma sonucu, yabancı uyruklu 2 çocuğun Ö.K. tarafından dilendirildiğini belirlendi. Topladıkları paraları Ö.K.'ye verdiklerini söyleyen çocukların da bilgisini alan bekçiler, Ö.K.'yi yakaladı. Şüpheli, idari işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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Cami önünde 2 çocuğu dilendiren şüpheli yakalandı

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