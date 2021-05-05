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  4. Cami önünde 'squat' videosu tepkilere neden oldu

Cami önünde 'squat' videosu tepkilere neden oldu

05.05.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir grup Rus kadının karşılarına camiyi alarak fitness yaptığı görüntüler, Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da çekilen videoya 'kışkırtıcı', 'kabul edilemez' yorumları yapıldı.

Bir grup Rus kadının karşılarına camiyi alarak fitness yaptığı görüntüler, Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek Kazan Maratonu öncesi bir grup genç kadın Kul-Şerif camiinin önünde squat yaptıkları görüntüleri, kadınların arka planından videoya alındı.

''MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İÇİN KABUL EDİLEMEZ''

Tataristan Müftü Yardımcısı Rafik Mukhametşin, görüntüleri provokasyon olarak nitelendirirken, "Müslüman toplumlar için kabul edilemez" yorumu yaptı.

  1. yüzyılda inşa edilen ve Avrupa'da türünün en büyüklerinden biri olan camii de dahil olmak üzere bir dizi tarihi simgesel yapının yer aldığı video, Müslümanların çoğunlukta olduğu Tataristan eyaletinde gerçekleştirildi.

Videonun maratondan önce Rus sosyal medyası VK'ya yüklendiği öne sürülürken, videoyu yayınlayan kişi "Herhangi bir kötü niyetimiz yoktu ve kimseyi rencide etmek istemedik" açıklamasında bulundu ve videonun arka planının tamamen tesadüf olduğunu dile getirdi.


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