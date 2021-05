Cami önünde 'squat' videosu tepkilere neden oldu

Bir grup Rus kadının karşılarına camiyi alarak fitness yaptığı görüntüler, Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek Kazan Maratonu öncesi bir grup genç kadın Kul-Şerif camiinin önünde squat yaptıkları görüntüleri, kadınların arka planından videoya alındı.

Tataristan Müftü Yardımcısı Rafik Mukhametşin, görüntüleri provokasyon olarak nitelendirirken, "Müslüman toplumlar için kabul edilemez" yorumu yaptı.

Videonun maratondan önce Rus sosyal medyası VK'ya yüklendiği öne sürülürken, videoyu yayınlayan kişi "Herhangi bir kötü niyetimiz yoktu ve kimseyi rencide etmek istemedik" açıklamasında bulundu ve videonun arka planının tamamen tesadüf olduğunu dile getirdi.

#BREAKING : In Kazan, girls in sports leggings squatted against the background of the Kul-Sharif mosque. The exercise video angered the city's religious residents who considered the video unethical. pic.twitter.com/CquJWEhGxp