Cami penceresinde şaşırtan anlar! Kameralar kaydetti, bu halde görüntülendi

Olay, yaklaşık bir ay önce Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Yıldız Camii’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde cami tuvaletinin korkuluk demirlerinin arasından geçip, pencereden içeri giren kimliği belirsiz kişi, girişte, ücret alınan odada bulunan yaklaşık 3 bin TL bozuk parayı aldı. Şüpheli, aynı yöntemle pencereden geri çıktı. Şüphelinin çıkarken pantolonu düştü. Çıktıktan sonra pantolonunu yukarı çeken şüpheli, gözden kayboldu. Sabah gelen görevliler, paranın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen ekipler, kamera kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

‘HIRSIZLIK YAPMAYIN, BİZE GELİN'

Mahallenin muhtarı Masum Padir, “Cami tuvaletimizin para alma kulübesi var. Buradan yaklaşık 3 bin TL parayı alıp kayıplara karışıyor. Tabi sabaha doğru çıkınca her taraf kapalı olduğundan dolayı şu bir karışıklık alandan çıkıp buradan ağır adımlarla gidiyor. Görüntüleri zaten var. Dolayısıyla biz bu şikayetimizi karakola da bildirdik. Onlar da gerekli takibatı yapıyor. Kısa süre içerisinde bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlardan isteğimiz; hırsızlık yapmayın, biz muhtarlara özellikle gelin, size her türlü yardımda bulunacağız. Devletin çeşitli kurumları var. Bütün bunlara bizim üzerimizden gelirseniz mutlak surette yardımda bulunacağız. Yarın öbür gün yakalandığınız zaman çok cezalar alacaksınız” diye konuştu.

(DHA)



