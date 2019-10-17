Cami restorasyonunda patlamamış havan ve top mermisi bulundu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, restorasyonu sürdürülen tarihi Süleymanpaşa Camii'nin giriş bölümündeki kazıda, Balkan Savaşı ya da 1'inci Dünya Savaşı'nda kalma olduğu tahmin edilen, patlamamış havan ve top mermisi bulundu. Mühimmat, uzman polislerce imha edilmek üzere camiden alındı.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında, dönemin padişahı 2'nci Bayezid vezirlerinden Süleyman Paşa tarafından kendi adıyla 529 yıl önce yaptırılan Süleymanpaşa Camii, 2012'de restorasyona alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmasında, cami girişindeki merdiven basamaklarında, yaklaşık yarım metre toprağın altında mühimmat bulundu. Patlamamış mühimmatı gören işçiler, olay yerinden uzaklaşırken, durumu polise bildirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden bomba uzmanı ekipler, olay yerine gelerek, patlamamış havan ile top mermisi olduğu anlaşılan mühimmata el koydu. Balkan Savaşı ya da 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen mühimmat, imha edilmek üzere uzman polislerce camiden alındı.

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