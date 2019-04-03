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Cami şadırvanından musluk çaldığı iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

Cami şadırvanından musluk çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesindeki bir caminin şadırvanından musluk çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki caminin şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarını alan Canik Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı Onur A'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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