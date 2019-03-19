Cami Saldırganının Türkiye Seyahati Mercek Altında

Yeni Zelanda’da geçen Cuma günü iki camiyi hedef aldığı terör saldırısıyla 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın 2016 yılında Türkiye’ye yaptığı iki seyahat, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

Güvenlik güçleri İstanbul’a ilk gelişinde üç gün kalan Avustralyalı saldırganın 20 Mart’ta Türkiye’den ayrıldıktan sonra 13 Eylül’de bir kez daha Türkiye’ye gelerek bu kez 43 gün kaldığını tespit etti.

Türkiye’de toplamda 46 gün kalan Tarrant’ın Yeni Zelanda’daki hattını kullandığını ve yeni bir hat almadığını belirleyen emniyet güçleri, saldırganın nerelere gittiğini ve kimlerle temas ettiğini belirlemeye çalışıyor.

Tarrant’ın Türkiye seyahatlerinde 10’dan fazla ile gittiği ortaya çıktı

Yeni Şafak gazetesi Sertaç Aksan imzalı haberinde Tarrant’ın Türkiye seyahatinde yalnız İstanbul’da kalmadığını yazdı.

Haberde ‘‘Tarrant'ın Türkiye'de geçirdiği 43 günü en ince ayrıntısına kadar inceleyen, kullandığı hattın hangi baz istasyonlarında sinyal verdiği ve o istasyondaki muhtemel hedef isimleri belirleyen MİT, teröristin ülkemizde bulunduğu dönemlerle eşleşen terör olaylarını da yeniden en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Bu kapsamda Marmaris ve Tokat'ın üzerinde özellikle durulduğu kaydedildi. Tarrant'ın diğer bulunduğu illerin ise Ağrı, Ankara, Edirne, Sivas, Mersin, Tokat, İstanbul, İzmir, Konya olduğu belirtiliyor’’ dendi.

Brenton Tarrant’ın Türkiye seyahatinde kayıt sistemi olmayan pansiyonlarda kaldığını yazan Sabah gazetesi ise Tarrant’ın Efes’teki Meryem Ana evini gezdiğini, Tokat’ta ise Drakula karakterini yaratan Bram Stoker’a ilham verdiği söylenen Ulah Prensi Vlad’ın

