HABER

Cami Saldırganının Türkiye Seyahati Mercek Altında

19.03.2019 19:44 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da geçen Cuma günü iki camiyi hedef aldığı terör saldırısıyla 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın 2016 yılında Türkiye’ye yaptığı iki seyahat, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ayrıntılı şekilde araştırılıyor

Cami Saldırganının Türkiye Seyahati Mercek Altında

Yeni Zelanda’da geçen Cuma günü iki camiyi hedef aldığı terör saldırısıyla 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın 2016 yılında Türkiye’ye yaptığı iki seyahat, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

Güvenlik güçleri İstanbul’a ilk gelişinde üç gün kalan Avustralyalı saldırganın 20 Mart’ta Türkiye’den ayrıldıktan sonra 13 Eylül’de bir kez daha Türkiye’ye gelerek bu kez 43 gün kaldığını tespit etti.

Türkiye’de toplamda 46 gün kalan Tarrant’ın Yeni Zelanda’daki hattını kullandığını ve yeni bir hat almadığını belirleyen emniyet güçleri, saldırganın nerelere gittiğini ve kimlerle temas ettiğini belirlemeye çalışıyor.

Tarrant’ın Türkiye seyahatlerinde 10’dan fazla ile gittiği ortaya çıktı

Yeni Şafak gazetesi Sertaç Aksan imzalı haberinde Tarrant’ın Türkiye seyahatinde yalnız İstanbul’da kalmadığını yazdı.

Haberde ‘‘Tarrant'ın Türkiye'de geçirdiği 43 günü en ince ayrıntısına kadar inceleyen, kullandığı hattın hangi baz istasyonlarında sinyal verdiği ve o istasyondaki muhtemel hedef isimleri belirleyen MİT, teröristin ülkemizde bulunduğu dönemlerle eşleşen terör olaylarını da yeniden en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Bu kapsamda Marmaris ve Tokat'ın üzerinde özellikle durulduğu kaydedildi. Tarrant'ın diğer bulunduğu illerin ise Ağrı, Ankara, Edirne, Sivas, Mersin, Tokat, İstanbul, İzmir, Konya olduğu belirtiliyor’’ dendi.

Brenton Tarrant’ın Türkiye seyahatinde kayıt sistemi olmayan pansiyonlarda kaldığını yazan Sabah gazetesi ise Tarrant’ın Efes’teki Meryem Ana evini gezdiğini, Tokat’ta ise Drakula karakterini yaratan Bram Stoker’a ilham verdiği söylenen Ulah Prensi Vlad’ın

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Ardern'in Parlamentodan Müslümanlara Mesajı: ‘Es Selamün Aleyküm’Ardern'in Parlamentodan Müslümanlara Mesajı: ‘Es Selamün Aleyküm’
Bharara’dan Trump’a: ‘Manhattan Soruşturmalarına Bulaşma’Bharara’dan Trump’a: ‘Manhattan Soruşturmalarına Bulaşma’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Bu keçiyi avlamanın bedeli 100 bin dolar

Bu keçiyi avlamanın bedeli 100 bin dolar

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

Terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.